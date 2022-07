Manchester United | Ten Hag chiede chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’allenatore del, Erik ten Hag vuolesuldi. Lo riporta il “The Sun”. CR7 e i Red Devils sono ai ferri corti e il tecnicoche sia risolta al più presto, in un modo o nell’altro, la situazione del portoghese. Il giocatore vuole cambiare aria e ha chiesto la cessione. In più non si è presentato agli allenamenti, per “motivi familiari”. Erik ten Hag, intanto, ha ribadito ai dirigenti del club di essere preoccupato per le possibili ricadute sul gruppo sia in caso di permanenza che in caso di addio di. L’ex Ajax spera di vivere un precampionato libero da pressioni e da malumori. C’è una presenza ingombrante da gestire e il tempo sta per finire. SportFace.