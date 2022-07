Malattie rare: Italia a due velocità, divario cure tra Nord e Sud (Di mercoledì 6 luglio 2022) In Italia sono circa 2.200.000 le persone con malattia rara, un numero probabilmente sottostimato per la difficoltà di avere per alcune patologie una diagnosi. Un mondo che UNIAMO - Federazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Insono circa 2.200.000 le persone con malattia rara, un numero probabilmente sottostimato per la difficoltà di avere per alcune patologie una diagnosi. Un mondo che UNIAMO - Federazione ...

Pubblicità

venti4ore : “Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare - Affaritaliani : Malattie rare: Italia a due velocità, divario cure tra Nord e Sud - OssMalattieRare : ???? Via libera dell’Europa all’immissione in commercio della terapia enzimatica sostitutiva per la malattia di… - uniamofimronlus : RT @Telethonitalia: Rapporto Monitorare. Così la presidente di @uniamofimronlus @AScopinaro: «Investire nelle malattie rare permette di me… - Telethonitalia : Rapporto Monitorare. Così la presidente di @uniamofimronlus @AScopinaro: «Investire nelle malattie rare permette d… -