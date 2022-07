Pubblicità

TV7Benevento : **Mafia: colpo al mandamento di Porta Nuova a Palermo, 18 fermi** - - DuMetri : @rapatrax @MMaXXprIIme bhe, sarebbe come la cannabis.. dovrebbe comprarla a suo rischio e pericolo. Certo la mafia… - FrancescoMenon : @buzzax66 Putin, con la sua arroganza e con la decisione efferata di invadere l’Ucraina, ha dato il colpo finale al… - infoitinterno : Mafia e narcotraffico, beccate 25 persone in Puglia. Colpo al clan Cipriano, egemone tra Bitonto e Palo del Colle - napam_51 : RT @napam_51: @Corrado_info @betterlisten21 La repubblica,nacque dall'accordo Cupola (mafia)e USA,per abbattere il fascismo con bombardamen… -

Il Tempo

Un secondadi pistola lo raggiunge alla spalla e lo fa cadere a terra. Il killer finisce sopra il cadavere, poi si rialza e prosegue la sua corsa. Secondo gli inquirenti il delitto sarebbe di ...Un italiano di 53 anni in quel posto sarebbe un belper il Paese anche perché vorrebbe dire ...luogotenente di Silvio Berlusconi condannato a sette anni di carcere per i suoi legami con la... **Mafia: colpo al mandamento di Porta Nuova a Palermo, 18 fermi** Palermo, 6 lug. (Adnkronos) - Blitz contro il mandamento di Porta nuova a Palermo. Diciotto fermi sono stati eseguiti dai carabinieri, su delega della locale Direzione distrettuale antimafia, ...Si è costituito ai carabinieri l’assassino di Giuseppe Incontrera, il pregiudicato ucciso per strada mentre era in bicicletta, giovedì 30 giugno nel quartiere Zisa a Palermo. L’uomo avrebbe confessato ...