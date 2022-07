Mafia | colpo al clan di Porta Nuova | 18 fermi dopo il blitz della Dda

(Di mercoledì 6 luglio 2022)al: ilDda è stato organizzato a pochi giorni dall’esecuzione del boss Giuseppe Incontrera e hato all’arresto di 18 persone. 18a Palermo per associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di droga e rapine aggravate dal metodo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti nell’ambito di unorganizzato nel capoluogo siciliano dalla Ddacontro il mandamento mafioso di Palermo-. Nel corso delle indagini effettuate, il nucleo investigativo dei carabinieri è riuscito a ricostruire la gerarchia delmafioso e a risalire all’identità del boss a capo dell’organizzazione. Il reggente ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Mafia: colpo al clan Palermo-Porta Nuova, 18 fermi. Il provvedimento è scattato dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontr… - TelevideoRai101 : Mafia, colpo a clan Palermo-Porta Nuova - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Mafia: colpo al clan Palermo-Porta Nuova, 18 fermi. Il provvedimento è scattato dopo l'omicidio del b… - stefanocerbone : RT @Agenzia_Ansa: Mafia: colpo al clan Palermo-Porta Nuova, 18 fermi. Il provvedimento è scattato dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontr… - Agenzia_Ansa : Mafia: colpo al clan Palermo-Porta Nuova, 18 fermi. Il provvedimento è scattato dopo l'omicidio del boss Giuseppe I… -

11.05a clan Palermo - Porta Nuova I Carabinieri di Palermo hanno fermato 18 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di droga,estorsioni e ...I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno fermato 18 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsioni e rapine aggravate ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Sei giorni fa l’omicidio in via Imperatrice Costanza di Giuseppe Incontrera, ritenuto ai vertici del clan di Porta Nuova, stanotte all’alba il blitz dei carabinieri che ha portato al fermo di 18 perso ...