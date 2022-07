“Ma eri così?” Giovane e capelli ricci | dal passato la foto del volto di Canale 5 conquista tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Alessandra Celentano, ladal. La professoressa di Amici splendida a ogni età. Il recente post condiviso con i fan mette in bella mostra un fisica già al temto molto curato e lenon potevano che riscuotere un grande successo. Agli esordi di una carriera ancora tutta da scrivere, l’insegnante di danza classica non solo era (ed è) bellissima, ma dalla sua ha anche il non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. Alessandra Celentano da, laè un successo. La prof di Amici scrive a corredo degli scatti condivisi con i fan: “La capacità di apprezzare ogni attimo della vita! Da giovani non ci si accorge del tempo che passa in fretta e ci si sofferma poco sulle cose importanti, quelle che poi non tornano più”. Poi aggiunge. Alessandra Celentano da ...