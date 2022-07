M5s | fonti | permanenza al governo dipende da risposte Draghi

Pubblicità

pietroraffa : === (AGI) - Roma, 29 giu. - Il Presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Gius… - kaemax70 : RT @dariodangelo91: Giuseppe #Conte è arrivato a Palazzo Chigi. Il posto dove ha lasciato il cuore. Ad attenderlo Mario #Draghi. Il sostegn… - PazzoPerDomani : RT @LucaSebastiani_: Ormai è una farsa. Il #M5s prima fa trapelare che nel Cn è prevalsa la linea di restare al governo. Poi alcune fonti… - ultimora_pol : #Italia Fonti #M5S: 'La permanenza al governo dipende dalle risposte di Draghi.' @ultimora_pol - dariodangelo91 : Giuseppe #Conte è arrivato a Palazzo Chigi. Il posto dove ha lasciato il cuore. Ad attenderlo Mario #Draghi. Il sos… -

La permanenza al Governo deldipende dalle risposte concrete, nei fatti, che verranno date ai vari punti delle nostre richieste. E' quanto fanno saperedel Movimento Cinque Stelle al ...Cosial termine del Consiglio nazionale che ha fatto il punto della situazione prima del faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il presidente Giuseppe Conte. 6 luglio 2022All’ex premier servono risultati per placare gli eletti. E quasi contemporaneamente al faccia a faccia con il premier, a Napoli il Tribunale discuterà sul ricorso presentato da alcuni attivisti ...«Così però diventa difficile andare avanti. Ogni giorno è una via crucis». A scattare la fotografia dell'ultima crisi di nervi andata in scena tra i partiti ...