M5S | documento Conte a Draghi | ' serve scostamento bilancio' **

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "La crisi in atto richiede un intervento straordinario, ampio e organico, a favore di famiglie e imprese. Un bonus da 200 euro non vale a risolvere i gravi problemi che i nostri concittadini stanno affrontando. Le abbiamo chiesto più volte unodi. Misure di sostegno significativo servono anche per imprese e lavoratori autonomi, che non potranno certo sostenere questa impennata del caro-bollette e questa spinta inflazionistica". Così in un passaggio delconsegnato dal leader del M5S Giuseppeal premier Mario, nell'incontro chiarificatore durato circa un'ora. "Un altro percorso per generare idonee risorse finanziarie è intervenire, con maggiore coraggio e determinazione, nel colpire le numerose speculazioni che in vari settori di ...