Lutto per Paolo Belli, è morta la mamma Pierina: la sua vita dedicata alla politica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Grave Lutto per Paolo Belli: a perdere la vita è stata la madre Pierina Rivi, scomparsa all’età di 81 anni nell’ospedale del comune di Scandiano. Nell’ultimo periodo il suo stato di salute aveva subito un peggioramento e per questo motivo era stata quindi trasferita in ospedale, dove ha esalato l’ultimo respiro. La donna viveva a Salvaterra ed era molto conosciuta per il suo impegno politico. Paolo Belli, addio alla mamma Pierina Rivi Una grande perdita per il cantante Paolo Belli, che ha dovuto dire addio alla madre Pierina. La donna è mancata all’età di 81 anni, in seguito a un ricovero all’ospedale di Scandiano. La Rivi non era nota solo come la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Graveper: a perdere laè stata la madreRivi, scomparsa all’età di 81 anni nell’ospedale del comune di Scandiano. Nell’ultimo periodo il suo stato di salute aveva subito un peggioramento e per questo motivo era stata quindi trasferita in ospedale, dove ha esalato l’ultimo respiro. La donna viveva a Salvaterra ed era molto conosciuta per il suo impegno politico., addioRivi Una grande perdita per il cantante, che ha dovuto dire addiomadre. La donna è mancata all’età di 81 anni, in seguito a un ricovero all’ospedale di Scandiano. La Rivi non era nota solo come la ...

Pubblicità

romaebraica : La morte di Donato Di Veroli, l'ultimo degli ebrei romani sopravvissuti alla Shoah è un grande lutto per la nostra… - TizianaBarilla : '…. Dio anche questa lettera s'immola diventa follia andrà in paradiso' oggi è un giorno di lutto per la Calabria… - casertafocus : MONDRAGONE SI FERMA IN MEMORIA DI CHIARA – Riposa in pace piccolo angelo, lutto cittadino per l’ultimo saluto alla… - BaisiLaura : @duerikkeaIene_ @_vitroia_ Siamo tutti in lutto per Eddie ;; - Carmela_oltre : RT @MassimoMasella: Basta lutto, dolore, delusioni. Sei stanco di vedere lacrime rigare il tuo volto e di quelli che ami e ti circondano. N… -