Lutto nella famiglia di Ballando con le Stelle | Se ne va una persona molto importante (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono momenti di dolore per uno dei volti principali di 'Ballando con le Stelle', Paolo Belli, che nelle ultime ore ha ricevuto una delle più brutte notizie che una persona potrebbe mai ricevere. La famiglia del cantautore e famoso conduttore televisivo, spalla di Mily Carlucci a 'Ballando con le Stelle', è stata colta da un terribile Lutto, una perdita troppo dura da affrontare. Paolo Belli è rimasto in silenzio, questi ultimi due giorni, troppo addolorato dalla perdita per parlare direttamente con il pubblico, che in un momento come questo non può far altro che stringersi a lui e a tutta la famiglia in segno di rispetto. È venuta a mancare la donna della sua vita, colei che la vita gliel'ha donata e lo ha amato fino all'ultimo ...

