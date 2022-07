L’uomo che ha venduto Osimhen al Napoli, ha mandato il Bordeaux in Serie C (e sull’orlo del fallimento) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Bordeaux è finito in Serie C. La commissione d’appello della Federcalcio francese (Fff) ha confermato la decisione di primo grado e ha retrocesso les girondins in Serie C per un pasticcio finanziario (che abbiamo spiegato qui). Il Bordeaux è retrocesso sul campo in Serie B e poi relegato d’ufficio in C. Ora al Bordeaux resta rivolgersi al Comitato olimpico francese. Scrive L’Equipe che se la decisione dovesse essere confermata, ci sarebbero buone probabilità che il Bordeaux presenterà istanza di fallimento. Protagonista della vicenda è Gerard Lopez ex presidente del Lille, L’uomo che ha venduto Osimhen al Napoli. Il Bordeaux è rimasto stritolato in un complicato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilè finito inC. La commissione d’appello della Federcalcio francese (Fff) ha confermato la decisione di primo grado e ha retrocesso les girondins inC per un pasticcio finanziario (che abbiamo spiegato qui). Ilè retrocesso sul campo inB e poi relegato d’ufficio in C. Ora alresta rivolgersi al Comitato olimpico francese. Scrive L’Equipe che se la decisione dovesse essere confermata, ci sarebbero buone probabilità che ilpresenterà istanza di. Protagonista della vicenda è Gerard Lopez ex presidente del Lille,che haal. Ilè rimasto stritolato in un complicato ...

