Luca, il figlio bellissimo di Sabrina Salerno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sabrina Salerno ha mostrato per la prima volta Luca, il suo unico figlio, pubblicando alcuni scatti insieme a lui su Instagram. Le foto sono state pubblicate in occasione di un servizio per il settimanale Chi, dove la showgirl ha parlato del rapporto con lui, rivelando anche alcuni dettagli della vita del ragazzo. Luca, chi è il bellissimo figlio di Sabrina Salerno Frutto dell’amore tra Sabrina Salerno e l’imprenditore veneto Enrico Monti, Luca è l’unico figlio della showgirl e del marito. La Salerno ha sempre cercato di tenerlo lontano dai riflettori, ma ora che ha compiuto 18 anni ha deciso di presentarlo al mondo: il giovane è infatti protagonista, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha mostrato per la prima volta, il suo unico, pubblicando alcuni scatti insieme a lui su Instagram. Le foto sono state pubblicate in occasione di un servizio per il settimanale Chi, dove la showgirl ha parlato del rapporto con lui, rivelando anche alcuni dettagli della vita del ragazzo., chi è ildiFrutto dell’amore trae l’imprenditore veneto Enrico Monti,è l’unicodella showgirl e del marito. Laha sempre cercato di tenerlo lontano dai riflettori, ma ora che ha compiuto 18 anni ha deciso di presentarlo al mondo: il giovane è infatti protagonista, ...

