L' ora-Inchiostro contro piombo | le anticipazioni dell' ultima puntata

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il giornalista Domenico Sciamma si è davvero suicidato o è stato spinto sui binari per ordine di qualcuno? E una volta scoperta la verità che ne sarà del direttore Nicastro ea sua redazione? Sarà inevitabilmente ricca di colpi di scena la quinta ede L'ora-, la serie di Canale 5 con Claudio Santamaria e Silvia D'Amico che racconta la vera storia de L'ora, il primo quotidiano siciliano a denunciare apertamente la mafia, liberamente tratta dal libro Nostra Signoraa Necessità, di Giuseppe Sottile. Riusciranno il direttore Nicastro e i suoi coraggiosi giornalisti a denunciare il mafioso Liggio? Ecco cos'accadrà nell'episodio finale, in onda mercoledì 6 luglio. L'ora-...

Lino Musella della fiction di Canale5 svela: 'Non interpreto mai buoni, si vede che ho la faccia da cattivo' Questa sera andrà in onda l'ultima puntata de L'Ora - Inchiostro contro piombo, fiction prodotta da RTI e Indiana Production ambientata negli anni 50 ed è basata su fatti realmente accaduti che ruotano intorno al giornale siciliano L'Ora. Nella quinta ed ultima puntata de L'Ora sarà ucciso uno dei personaggi principali della fiction di Canale 5. Anticipazioni: Enza e Salvo scopriranno che Olivia è l'amante di Liggio.