Lollobrigida | “Che pena | dopo il penultimatum | i grillini si accontentano di due pacche sulle spalle”

"Il movimento 5Stelle si è ridotto a supplicare per giorni un incontro con il presidente Draghi. E, dopo aver posto l'ennesimo 'penultimatum' su temi presentati come battaglie imprescindibili, si accontenta di due pacche sulle spalle". Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia, in aula a Montecitorio dopo la farsa dell'incontro tra il premier e Giuseppe Conte. Lollobrigida: poveri grillini, si accontentato di due pacche "Le terribili minacce su ecobonus e sul termovalorizzatore di Roma sono risultate, ancora una volta, una grande presa in giro", aggiunge Lollobrigida pochi minuti dopo che il governo ha posto la fiducia sul decreto legge aiuti.

