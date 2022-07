LoJack - Nuove soluzioni telematiche per l'elettrificazione delle flotte (Di mercoledì 6 luglio 2022) La telematica in soccorso dell'elettrificazione delle flotte. Anche perché sono proprio i parchi auto aziendali a noleggio a rappresentare ben il 30% delle immatricolazioni elettriche e il 47% di quelle ibride plug-in. E LoJack ha scelto il recente evento Fleet&Business Day, promosso da Quattroruote a Cernobbio e dedicato a fleet e mobility manager, per annunciare le Nuove soluzioni hi-tech della piattaforma proprietaria di fleet management iOn. La prima novità riguarda proprio la gestione degli e-vehicle: sulla piattaforma i gestori di flotta possono oggi visualizzare lo stato di carica delle batterie di tutti i veicoli, segnalato con differenti colori (oltre il 50% di carica con il verde dal 26% al 49% con il giallo sotto il 25% con il rosso), ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) La telematica in soccorso dell'. Anche perché sono proprio i parchi auto aziendali a noleggio a rappresentare ben il 30%immatricolazioni elettriche e il 47% di quelle ibride plug-in. Eha scelto il recente evento Fleet&Business Day, promosso da Quattroruote a Cernobbio e dedicato a fleet e mobility manager, per annunciare lehi-tech della piattaforma proprietaria di fleet management iOn. La prima novità riguarda proprio la gestione degli e-vehicle: sulla piattaforma i gestori di flotta possono oggi visualizzare lo stato di caricabatterie di tutti i veicoli, segnalato con differenti colori (oltre il 50% di carica con il verde dal 26% al 49% con il giallo sotto il 25% con il rosso), ...

