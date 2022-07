Lo spin-off di Stranger Things è già in cantiere, ma “sarà diverso al 1000%” dalla serie originale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ben prima del previsto, lo spin-off di Stranger Things inizia a prendere forma. Non solo il progetto è già in cantiere, pur non avendo ancora un titolo ufficiale, ma sarà anche una novità assoluta rispetto alla serie originale, che si concluderà con la prossima quinta stagione. Questo è l’obiettivo dei fratelli Duffer, che lo spin-off di Stranger Things non risulti qualcosa di già visto: creare un universo narrativo nuovo, in qualche modo legato al precedente, ma decisamente non incentrato sugli stessi personaggi. Parlando dello spin-off di Stranger Things, i due registi e showrunner hanno confermato che sarà “diverso al ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ben prima del previsto, lo-off diinizia a prendere forma. Non solo il progetto è già in, pur non avendo ancora un titolo ufficiale, maanche una novità assoluta rispetto alla, che si concluderà con la prossima quinta stagione. Questo è l’obiettivo dei fratelli Duffer, che lo-off dinon risulti qualcosa di già visto: creare un universo narrativo nuovo, in qualche modo legato al precedente, ma decisamente non incentrato sugli stessi personaggi. Parlando dello-off di, i due registi e showrunner hanno confermato cheal ...

