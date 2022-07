Lo chef due Stelle Michelin Andrea Aprea: “Ho assunto 30 persone, se paghi il giusto trovi personale” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Se paghi il giusto, i dipendenti li trovi. Altro che dolce dormire sul divano con il reddito di cittadinanza. La gente vuole lavorare, se retribuita adeguatamente e con contratti stabili. “Ho assunto 30 persone, se paghi il giusto trovi personale”. A dirlo è Andrea Aprea, lo chef due Stelle Michelin alla guida del nuovo ristorante del museo archeologico di Milano in corso Venezia. Il creativo napoletano celebre per la caprese Dolce Salato mette sul tavolo, oltre ai suoi piatti stellati, i fatti. Assunzioni in regola e stipendi corretti. “Da dipendente divento imprenditore. Sognavo un posto tutto mio”, rivela al Corriere della Sera. Poi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Seil, i dipendenti li. Altro che dolce dormire sul divano con il reddito di cittadinanza. La gente vuole lavorare, se retribuita adeguatamente e con contratti stabili. “Ho30, seil”. A dirlo è, loduealla guida del nuovo ristorante del museo archeologico di Milano in corso Venezia. Il creativo napoletano celebre per la caprese Dolce Salato mette sul tavolo, oltre ai suoi piatti stellati, i fatti. Assunzioni in regola e stipendi corretti. “Da dipendente divento imprenditore. Sognavo un posto tutto mio”, rivela al Corriere della Sera. Poi la ...

