LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: è iniziata la tappa delle pietre! (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France LA tappa DI oggi E I SETTORI IN PAVÉ LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO D’ITALIA DONNE 14.01 SI PARTE! È iniziata LA QUINTA tappa DEL Tour! 13.59 1 km alla partenza ufficiale, vedremo se basterà per ricompattare il gruppo. 13.58 Ancora fermo in fondo al gruppo Sagan. Con lui anche Dylan Van Baarle. 13.57 C’è grande nervosismo già nel tratto di trasferimento. Tutti vogliono stare nelle prime posizioni. 13.56 Caduta in gruppo! A terra Kevin Vermaerke del Team DSM che rompe il gruppo. Bisognerà aspettare i corridori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADIE I SETTORI IN PAVÉ LADELLADIDEL GIRO D’ITALIA DONNE 14.01 SI PARTE! ÈLA QUINTADEL! 13.59 1 km alla partenza ufficiale, vedremo se basterà per ricompattare il gruppo. 13.58 Ancora fermo in fondo al gruppo Sagan. Con lui anche Dylan Van Baarle. 13.57 C’è grande nervosismo già nel tratto di trasferimento. Tutti vogliono stare nelle prime posizioni. 13.56 Caduta in gruppo! A terra Kevin Vermaerke del Team DSM che rompe il gruppo. Bisognerà aspettare i corridori ...

