LIVE – È iniziato il raduno del Napoli | arrivato anche Kvaratskhelia a Castel Volturno

(Di mercoledì 6 luglio 2022) A partire da questa mattina comincia ufficialmente la stagione del, con i giocatori che tra oggi e domani si ritroveranno al Centro Sportivo SSCKonami Training Center per le visite di rito. Venerdì 8 luglio sarà poi il giorno della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, che inizierà a tutti gli effetti il giorno seguente. Gli azzurri si tratterranno in Trentino fino a martedì 19 luglio, mentre il sabato 23 luglio ripartiranno perdi Sangro, dove rimarranno fino a sabato 6 agosto, esattamente una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A. Juna JesusIntanto, questa mattina è– puntualissimo – Juan Jesus, primo calciatore in assoluto a presentarsi a...

Pubblicità

E_Silvestrin : ?? Il SilveSTREAM è appena iniziato sul mioTwitch. Vieni a seguirmi in LIVE su - AndreaZanella20 : RT @LuigiBrugnaro: È iniziato il #MargheraEstate, arrivato alla sua 42ª edizione! ??Ad inaugurare la rassegna la GOM, Giovane Orchestra Met… - TavoliVenezia : RT @LuigiBrugnaro: È iniziato il #MargheraEstate, arrivato alla sua 42ª edizione! ??Ad inaugurare la rassegna la GOM, Giovane Orchestra Met… - michael5scarpa : RT @LuigiBrugnaro: È iniziato il #MargheraEstate, arrivato alla sua 42ª edizione! ??Ad inaugurare la rassegna la GOM, Giovane Orchestra Met… - plmr543 : RT @LuigiBrugnaro: È iniziato il #MargheraEstate, arrivato alla sua 42ª edizione! ??Ad inaugurare la rassegna la GOM, Giovane Orchestra Met… -

Spazio Napoli

Billy e Lenny Butcher hannoad essere vicini come possono esserlo fratelli che tifano per ... Mindstorm potrebbe aver garantito lo stesso bagno di sangue nel- action....nuovo volto e conduttrice di Helbiz, Chiara Giuffrida. Ventiseienne di origine Siciliana, Chiara è laureata in Lettere e Filosofia all'Università Cattolica i Milano e fin da subito haa ... LIVE – È iniziato il raduno del Napoli: Juan Jesus e Ambrosino i primi ad arrivare. Presente anche m ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. Boom di contagi in Italia, da India nuova variante più contagiosa. LIVE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA DONNE 2022 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta de ...