Lite tra coniugi moldavi finisce in tragedia: il marito accoltella a morte l'uomo che difende la moglie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una Lite tra una coppia di moldavi prima degenera in aggressione violenta, poi finisce in tragedia, quando un uomo interviene in difesa della donna. E il marito lo uccide sferrando una coltellata letale. È accaduto nella tarda serata di ieri a Gaione, vicino a Parma, quando al culmine di un acceso diverbio tra due coniugi, un terzo soggetto, un 35enne, si intromette per proteggere la donna. Un gesto coraggioso punito nel più efferato dei modi: con un fendete sferrato che non gli lascia scampo. Il marito, presunto omicida, invece, cerca di mettersi a riparo da un arresto dandosi alla fuga. Una fuga che dura poco: i carabinieri infatti – intervenuti sul posto insieme alla polizia – hanno rintracciato e arrestato poco dopo l'aggressore. Intanto, sono ancora in corso i ...

