L'Italia U20 cede al Galles. Ora sfida all'Inghilterra per il 3° posto (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'Italia U20 cede nel finale al Galles per 20 - 23 nella terza ed ultima giornata della Pool B, chiudendo così al secondo posto in classifica. Decisivo il calcio del capitano dei dragoni Hawkins a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'U20nel finale alper 20 - 23 nella terza ed ultima giornata della Pool B, chiudendo così al secondoin classifica. Decisivo il calcio del capitano dei dragoni Hawkins a ...

Pubblicità

Gazzetta_it : L'Italia U20 cede al Galles. Ora gli azzurrini affrontano l’Inghilterra per il 3° posto - SoloAnto76 : Cazzo ma non è giusto: rugby Italia u20 ha perso 23-20 con il Galles?????? L’unica volta che non sto bene e non sono a… - AlbeNespoli : fregati da un calcio in superiorità numerica bella italia u20 - raffaele71 : RT @Rugbymeet: ???? Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli” Il capitano indisponibile “uniti come una fam… - Rugbymeet : ???? Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli” Il capitano indisponibile “uniti com… -