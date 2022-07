Lino Banfi e la moglie malata di Alzheimer: «Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme» (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita». Una richiesta quella di Lino Banfi che spezza il cuore. Una disperazione che l’attore pugliese rilascia sulle pagine di Intimità in una lettera dedicata alla moglie Lucia. Lei che condivide la sua vita con Lino da oltre 60 anni, lei che sta perdendo pezzi di quella vita passata insieme a causa dell’Alzheimer. Nonno Libero non ha mai pensato di lasciare sola neanche per un secondo la sua metà e con lei vive nel dolore di questi momenti. Lino Banfi e la malattia della ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Hoal Santo Padre quello che mi haidi chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita». Una richiesta quella diche spezza il cuore. Una disperazione che l’attore pugliese rilascia sulle pagine di Intimità in una lettera dedicata allaLucia. Lei che condivide la sua vita conda oltre 60 anni, lei che sta perdendo pezzi di quella vita passataa causa dell’. Nonno Libero non ha mai pensato di lasciare sola neanche per un secondo la sua metà e con lei vive nel dolore di questi momenti.e la malattia della ...

