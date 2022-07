L’ignobile coro dei tassisti con gli insulti sessisti a Selvaggia Lucarelli | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Isono in sciopero per 48 ore nelle principali città italiane: a Napoli però la categoria durante un presidio ha preso di mira la giornalista, che anche in questi giorni ha continuato a scrivere delle cattive abitudini di questo particolare lavoro. In giornata è uscito un editoriale a sua firma sul quotidiano Domani dal titolo “Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato”. Dai suoi profili social continua a denunciare le difficoltà a pagare le corse con la carta. Critiche accolte male dalla categoria, al punto che unviolento e sessista ha animato un momento del presidio di oggi. Quanto amore perForza.#...