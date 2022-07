Lewandowski Barcellona, no secco del Bayern alla cessione a rate: il motivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lewandowski Barcellona, il Bayern Monaco fa muro ad una possibile cessione a rate del centravanti polacco Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Barcellona continua a spingere per Robert Lewandowski, in uscita dal Bayern Monaco vista la volontà di provare un’esperienza in un nuovo campionato. I blaugrana cercano la formula giusta per convincere i bavaresi a cedere ma, al momento, hanno incassato un secco no davanti alla proposta di una cessione rateizzata. Il motivo? Dalle parti di Monaco temono che, in un paio di anni, la situazione finanziaria dei catalani peggiori e non di poco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022), ilMonaco fa muro ad una possibiledel centravanti polacco Come riferito dGazzetta dello Sport, ilcontinua a spingere per Robert, in uscita dalMonaco vista la volontà di provare un’esperienza in un nuovo campionato. I blaugrana cercano la formula giusta per convincere i bavaresi a cedere ma, al momento, hanno incassato unno davantiproposta di unaizzata. Il? Dalle parti di Monaco temono che, in un paio di anni, la situazione finanziaria dei catalani peggiori e non di poco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

