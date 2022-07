LETTERE ALLA REDAZIONE: LE APPARIZIONI A MEDJUGORJE SONO VERE O FALSE? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gentile REDAZIONE di BastaBugie, vi leggo con interesse da diverso tempo, ma non ho mai trovato sul vostro sito una presa di posizione chiara su MEDJUGORJE. Anzi, a dirla tutta ho visto che non parlate proprio di MEDJUGORJE. Eppure è un ... Leggi su bastabugie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gentiledi BastaBugie, vi leggo con interesse da diverso tempo, ma non ho mai trovato sul vostro sito una presa di posizione chiara su. Anzi, a dirla tutta ho visto che non parlate proprio di. Eppure è un ...

Pubblicità

francescoseghez : Con @adaptland siamo alla ricerca di un laureato in materie umanistiche (filosofia, lettere ecc.) con interesse pe… - vaciao1 : RT @SaElyEmma: #R101 che prende alla lettere il modo di dire 'giovedì gnocchi' e ci piazza Pierpaolo Pretelli...mica scemi!!! Buongiorno!!… - SaElyEmma : #R101 che prende alla lettere il modo di dire 'giovedì gnocchi' e ci piazza Pierpaolo Pretelli...mica scemi!!! Buon… - tomtir : RT @francescoseghez: Con @adaptland siamo alla ricerca di un laureato in materie umanistiche (filosofia, lettere ecc.) con interesse per i… - Katarinatosamja : RT @OrtigiaP: MA A CHE SERVE LA SPERIMENTAZIONE DEL SIERO?? A NULLA.. si cambiano due lettere nella sequenza et voilà il nuovo siero è pr… -