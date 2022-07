Lega, il sindaco di Palazzago spegne la polemica: “Ci siamo da 30 anni e andiamo avanti” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Una lettera che doveva rimanere interna, perché le dinamiche del partito non vanno raccontate ai quattro venti, ma discusse internamente. Certo è che il contenuto parla chiaro, in particolare di “malumori e di malesseri che serpeggiano tra tutti i militanti bergamaschi, sofferenza che è palese, tanto che la situazione sta esplodendo”: a mettere nero su bianco le richieste, cinque sindaci della Valle Imagna tra i quali Alessandro Pellegrini di Capizzone, Corrado Cornali di Strozza, Ivo Manzoni di Sant’Omobono, Andrea Bolognini di Palazzago e Michele Serchielli di Almenno San Salvatore. “Direi che le ragioni espresse sono condivisibili – racconta Andrea Bolognini –, anche se era meglio che rimanessero interne. Non è nulla di trascendentale, e certamente non è la prima volta che si presenta una situazione del genere. Ne abbiamo già vissute altre. Le posso dire ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Una lettera che doveva rimanere interna, perché le dinamiche del partito non vanno raccontate ai quattro venti, ma discusse internamente. Certo è che il contenuto parla chiaro, in particolare di “malumori e di malesseri che serpeggiano tra tutti i militanti bergamaschi, sofferenza che è palese, tanto che la situazione sta esplodendo”: a mettere nero su bianco le richieste, cinque sindaci della Valle Imagna tra i quali Alessandro Pellegrini di Capizzone, Corrado Cornali di Strozza, Ivo Manzoni di Sant’Omobono, Andrea Bolognini die Michele Serchielli di Almenno San Salvatore. “Direi che le ragioni espresse sono condivisibili – racconta Andrea Bolognini –, anche se era meglio che rimanessero interne. Non è nulla di trascendentale, e certamente non è la prima volta che si presenta una situazione del genere. Ne abbiamo già vissute altre. Le posso dire ...

