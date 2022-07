L’economia italiana tra rincari e lavoro sottopagato a Zona Bianca (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’appuntamento del 7 luglio su Retequattro si parlerà anche della tragedia della Marmolada e dell’aumento dei contagi da Covid-19 Giovedì 7 luglio, nel nuovo appuntamento con Zona Bianca, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi analizzerà lo stato dell’arte delL’economia italiana tra i rincari favoriti dalla crescita incontrollata dell’inflazione, l’entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non consentiranno ai clienti di pagare tramite Pos e il costante problema del lavoro sottopagato. Ampio spazio verrà dedicato alla tragedia della Marmolada, con il crollo di un seracco sul ghiacciaio che ha travolto diversi gruppi di alpinisti. Focus sull’impennata dei contagi da Covid-19 che ha riportato al centro della scena molte teorie ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’appuntamento del 7 luglio su Retequattro si parlerà anche della tragedia della Marmolada e dell’aumento dei contagi da Covid-19 Giovedì 7 luglio, nel nuovo appuntamento con, in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi analizzerà lo stato dell’arte deltra ifavoriti dalla crescita incontrollata dell’inflazione, l’entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non consentiranno ai clienti di pagare tramite Pos e il costante problema del. Ampio spazio verrà dedicato alla tragedia della Marmolada, con il crollo di un seracco sul ghiacciaio che ha travolto diversi gruppi di alpinisti. Focus sull’impennata dei contagi da Covid-19 che ha riportato al centro della scena molte teorie ...

Pubblicità

RaffaellaP6 : RT @GhigoTrieste: @faustomalinver2 @valy_s @IvoAyrton draghi non è un imbecille, bensì un criminale, un liquidatore con l'unico scopo di di… - Lopinionista : L'economia italiana tra rincari e lavoro sottopagato a Zona Bianca - EY_Italy : Il Premio EY L'Imprenditore dell'Anno è dedicato a imprese che hanno contribuito alla crescita dell'economia italia… - azzurra92237619 : RT @AndreaLompio53: Il Decreto Aiuti deve approdare la settimana prossima al Senato. «Se no 20 miliardi rischiano di andare in fumo». Meno… - erpedrini : RT @GioChirilly: @lofioramonti Chiediamo i danni a chi ha mandato a puttane l'economia italiana -