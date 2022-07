Le ‘consultazioni’ di Sala | incontri con Di Maio e Della Vedova Calenda | “Centro ricettacolo del trasformismo non è un progetto politico”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Prima Luigi Di, a sorpresa, poi Benedettoper un “incontro previsto” e solo per “casualità” avvenuto subito dopo. Beppe– investito da più parti nelle scorse settimane del ruolo di “federatore” del centrismo – apre la sua casa alledi alcuni leader dell’area. E il primo a mettere piede nell’appartamento del quartiere Brera dove vive il sindaco di Milano è il ministro degli Esteri, fresco di scissione dal M5s e ora leader di Insieme per il futuro. Il faccia a faccia tra i due è durato oltre un’ora e mezza e all’uscita Disi è allontanato senza rilasciare dichiarazioni.invece si è limitato a dire che con il ministro si è “parlato di Tribunale unico dei brevetti”, precisando che è stato anche l’argomento dell’incontro con ...

Pubblicità

"Non fa parte del mio modo di pensare quella dell'abbandonare laper far mancare il numero legale. Uscire è, secondo me, far mancare quello che ci hanno chiesto ... lee le incertezze ...... dell'antistante Chiostro francescano, detto "chiostro dei morti", perché necropoli dei nobili nel '400, e delladell'Archivio storico. In questo scrigno di devozione cristiana ...