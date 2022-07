Le Borse europee tentano il rimbalzo | l' euro scende sotto 1 | 02 dollari

Pubblicità

infoiteconomia : Borse europee: oggi si prova il rimbalzo. A Piazza Affari occhi su Tim, sale il petrolio, giù il gas - FIRSTonlineTwit : Borse europee: si prova il rimbalzo a Piazza Affari occhi su Tim, sale il petrolio, giù il gas - classcnbc : #UPDATE - borse europee riacquistano smalto a metà giornata: ????+0,9% ????+1,6% ????+1,4% ????+1,7% Piazza Affari, capov… - Banca_MPS : Ieri, i tassi #Eurozona e #USA sono tornati a scendere. In rafforzamento #dollaro e #yen. I timori recessivi hanno… - classcnbc : #UPDATE - borse europee in verde ma riducono gli acquisti a metà mattina: ????+0,3% ????+1,1% ????+1,1% ????+1,3% Piazza… -

Il petrolio oscilla sui 100 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lecercano il rimbalzo dopo lo scivolone della vigilia, con i timori per recessione e inflazione che continuano a tenere ...Leoggi provano a dimenticare i timori su recessione e inflazione e tentano il rimbalzo, trainate dall'industria tedesca. Sorprendendo gli analisti, che si aspettavano un calo dello 0,3%, ...Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna l'1,33% a 5.872 punti, Londra l'1,24% a 7.114 punti, Francoforte l'1,5% a 12.587 punti e Madrid l'1,1% a 8.046 punti. (ANSA). (ANSA) ...Il dollaro domina i mercati, sconvolti da crescenti timori su una recessione che ormai pare inevitabile. Mentre la Cina torna ai test di massa e l'Europa lotta per il gas, il biglietto verde vola.