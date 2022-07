Lazio, visite mediche interrotte per Gila: il motivo | Mercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 15:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Parte con l’handicap l’avventura di Mario Gila con la Lazio. Il difensore, sbarcato ieri a Fiumicino, si è presentato oggi in Paideia per le visite mediche, ma dopo poco tempo dal suo arrivo in clinica il ragazzo è stato rimandato a casa. TIMORI – Dalla società non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Il timore però che possa trattarsi di positività al Covid c’è. Lo spagnolo, in ogni caso, al suo arrivo non mostrava segni evidenti di stato influenzale. Era sorridente e ha anche firmato qualche maglia e qualche sciarpa alla manciata di tifosi che lo attendevano fuori dalla clinica. Qualcuno si è anche scattato un selfie con lui, prima che varcasse la porta. Una volta dentro, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 15:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Parte con l’handicap l’avventura di Mariocon la. Il difensore, sbarcato ieri a Fiumicino, si è presentato oggi in Paideia per le, ma dopo poco tempo dal suo arrivo in clinica il ragazzo è stato rimandato a casa. TIMORI – Dalla società non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Il timore però che possa trattarsi di positività al Covid c’è. Lo spagnolo, in ogni caso, al suo arrivo non mostrava segni evidenti di stato influenzale. Era sorridente e ha anche firmato qualche maglia e qualche sciarpa alla manciata di tifosi che lo attendevano fuori dalla clinica. Qualcuno si è anche scattato un selfie con lui, prima che varcasse la porta. Una volta dentro, ...

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - AlfredoPedulla : #Lazio-#Casale: accordo tra club, possibili visite giovedì. #Romagnoli in stand-by. Portieri: #Maximiano-#Provedel… - AlfredoPedulla : Non solo #Cambiaso-#Juve. Anche #Cancellieri-#Lazio visite domattina - LALAZIOMIA : Lazio, visite mediche interrotte per Gila: il motivo - flazia24 : RT @MatteoColumbro1: #Casale-#Lazio sempre più vicini. Il centrale del Verona ha rifiutato nuovamente il #Monza e nel pomeriggio è previsto… -