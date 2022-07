**Lazio: Letta su regionali, 'si lavori per unità Pd, candidato in autunno'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si è svolto oggi un incontro ra il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, il responsabile Enti locali, Francesco Boccia, e il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre. Durante il colloquio si è fatto un primo punto, politico e organizzativo, sulle regionali del prossimo anno. Si spiega da fonti del Nazarano. Letta ha chiesto ad Astorre di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'autunno la designazione della candidatura. Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'unità interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si è svolto oggi un incontro ra il segretario nazionale del Pd, Enrico, il responsabile Enti locali, Francesco Boccia, e il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre. Durante il colloquio si è fatto un primo punto, politico e organizzativo, sulledel prossimo anno. Si spiega da fonti del Nazarano.ha chiesto ad Astorre di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'la designazione della candidatura. Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili.

