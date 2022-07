Lazio, interrotte le visite mediche di Gila: il motivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Inizia col piede sbagliato l’avventura in Serie A per Mario Gila. Il difensore, proveniente dal Real Madrid, ha avuto subito dei problemi nelle sue prime ore alla Lazio. Il centrale era atteso da Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore già questa sera, ma il tecnico dovrà aspettare. Da quante è trapelato, il giocatore non sarà a disposizione per un paio di giorni. Un intoppo che non ci voleva all’inizio della sua parentesi in Italia. Infatti Gila ha dovuto interrompere le visite mediche di rito per un problema a sorpresa. Gila Lazio Sarri Nulla di allarmante però per l’ex Real Madrid. Il difensore, durante i controlli di routine, è risultato positivo al Covid. Una beffa per lui e per Maurizio Sarri. Per il tecnico l’attesa nel formare la sua linea difensiva sembra ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Inizia col piede sbagliato l’avventura in Serie A per Mario. Il difensore, proveniente dal Real Madrid, ha avuto subito dei problemi nelle sue prime ore alla. Il centrale era atteso da Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore già questa sera, ma il tecnico dovrà aspettare. Da quante è trapelato, il giocatore non sarà a disposizione per un paio di giorni. Un intoppo che non ci voleva all’inizio della sua parentesi in Italia. Infattiha dovuto interrompere ledi rito per un problema a sorpresa.Sarri Nulla di allarmante però per l’ex Real Madrid. Il difensore, durante i controlli di routine, è risultato positivo al Covid. Una beffa per lui e per Maurizio Sarri. Per il tecnico l’attesa nel formare la sua linea difensiva sembra ...

