Lazio, Gila lascia la Paideia in anticipo: visite non completate per il difensore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gila non ha completato le visite mediche in Paideia e avrebbe lasciato la clinica da una porta secondaria Gila non ha completato le visite mediche in Paideia e avrebbe lasciato la clinica da una porta secondaria. Il suo arrivo a Auronzo di Cadore è posticipato. Inizio di avventura in salita per l’obiettivo difensivo della Lazio, anche se resta da capire il reale motivo dell’abbandono della clinica nel mezzo delle visite mediche. Lo riporta Lazio News 24. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)non ha completato lemediche ine avrebbeto la clinica da una porta secondarianon ha completato lemediche ine avrebbeto la clinica da una porta secondaria. Il suo arrivo a Auronzo di Cadore è posticipato. Inizio di avventura in salita per l’obiettivo difensivo della, anche se resta da capire il reale motivo dell’abbandono della clinica nel mezzo dellemediche. Lo riportaNews 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - AlfredoPedulla : #Lazio, l’arrivo di #Gila - AlfredoPedulla : #Lazio, in chiusura #Gila come anticipato sei giorni fa - francescofolgo1 : @mels_ssl @lelenonadani Se la lazio finisse in b andrei al gabbio penso, comunque non se po critica la gente che no… - CalcioNews24 : #Gila non ha completato le visite mediche ?? -