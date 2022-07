Lazio, disastro scuola: il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza. Male inglese e matematica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lazio. Il livello scolastico e la preparazione generale degli studenti nella regione Lazio sembra essere davvero carente. Un primo dato su tutti: la dispersione scolastica implicita si attesta al 10,7%, di più rispetto alla media nazionale che si aggira intorno al 9,7%. Lazio, il fallimento della scuola: italiano, inglese e matematica Problemi diffusi in tutte le materie, italiano, inglese e, soprattutto, in matematica. Alle superiori circa il 50% degli studenti e delle studentesse non raggiunge un livello di conoscenze sufficiente. Dati sconvolgenti che emergono dai risultati degli Invalsi, quei test che sondano le competenze degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022). Il livello scolastico e la preparazione generalenella regionesembra essere davvero carente. Un primo dato su tutti: la dispersione scolastica implicita si attesta al 10,7%, di più rispettomedia nazionale che si aggira intorno al 9,7%., il fallimento della: italiano,Problemi diffusi in tutte le materie, italiano,e, soprattutto, in. Alle superiori circa il 50%e delle studentesse non raggiunge un livello di conoscenze sufficiente. Dati sconvolgenti che emergono dai risultatiInvalsi, quei test che sondano le competenze...

