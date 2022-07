**Lazio: caos Pd regionali, interviene Letta, 'si lavori per unità, candidato in autunno'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Con lo scontro ormai pubblico e le prese di posizione via social dopo una Direzione regionale bollente lunedì scorso, Enrico Letta interviene per stoppare il caos nel Pd laziale in vista delle regionali del prossimo anno. Oggi ha visto Francesco Boccia e il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre, finito in un vortice di polemiche in questi giorni. Ad Astorre, Letta ha chiesto "di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'autunno la designazione della candidatura. Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'unità interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili". Un'unità che in questi giorni è stata fortemente messa a rischio. I dem sono divisi tra chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Con lo scontro ormai pubblico e le prese di posizione via social dopo una Direzione regionale bollente lunedì scorso, Enricoper stoppare ilnel Pd laziale in vista delledel prossimo anno. Oggi ha visto Francesco Boccia e il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre, finito in un vortice di polemiche in questi giorni. Ad Astorre,ha chiesto "di proseguire nella messa a punto del programma e della coalizione e di spostare all'la designazione della candidatura. Contestualmente, gli ha chiesto di lavorare per l'interna al Partito, ricercando le massime convergenze possibili". Un'che in questi giorni è stata fortemente messa a rischio. I dem sono divisi tra chi ...

