Lavoro: Grillo su salario minimo, '9 euro è soglia dignità' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "In Italia ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora, 2,5 milioni non arrivano a 8 euro e circa 400 mila persone hanno salari così bassi da doverli integrare col Reddito di cittadinanza (Dati Inps). Milioni di persone che, pur lavorando, sono povere. Persone che per sbarcare il lunario tra inflazione e caro bollette, devono applicare leggi fisiche quantistiche! Sotto i 9 euro ci sono il 38% dei giovani, il 16% degli over 35 anni, il 21% degli uomini e il 26% delle donne, e i settori di attività più esposti sono il turismo, la ristorazione, la logistica, i beni e le attività culturali, le attività di cura e di assistenza alle persone. Attualmente il salario minimo esiste in 21 paesi su 27 dell'Unione europea. Non c'è nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "In Italia ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9lordi all'ora, 2,5 milioni non arrivano a 8e circa 400 mila persone hanno salari così bassi da doverli integrare col Reddito di cittadinanza (Dati Inps). Milioni di persone che, pur lavorando, sono povere. Persone che per sbarcare il lunario tra inflazione e caro bollette, devono applicare leggi fisiche quantistiche! Sotto i 9ci sono il 38% dei giovani, il 16% degli over 35 anni, il 21% degli uomini e il 26% delle donne, e i settori di attività più esposti sono il turismo, la ristorazione, la logistica, i beni e le attività culturali, le attività di cura e di assistenza alle persone. Attualmente ilesiste in 21 paesi su 27 dell'Unionepea. Non c'è nel ...

