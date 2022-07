(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Labitalia) -è ladispa. L'assemblea ha deliberato inoltre le nomine degli altri due consiglieri: Patrizia Polliotto, avvocato cassazionista, e Pietro Novelli, country manager per Italia e Spagna di Oliver James. Termina così il mandato di Raffaele Tangorra, già commissario straordinario dal 7 giugno 2021. Nata a Terlizzi (Ba) 43 anni fa,si è laureata in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi e ha conseguito il dottorato in Scienze delpresso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente è adjunct professor (professore aggiunto) al Politecnico di Milano dove insegna politiche urbane. Come ricercatrice ha pubblicato articoli e volumi sui temi ...

RsaCgilNapoli : @LocalPage3 Buon lavoro a @cristajani neo presidentessa di Anpal Servizi - RsaCgilNapoli : RT @LocalPage3: Lavoro, Anpal Servizi: Cristina Tajani è la nuova presidente - LocalPage3 : Lavoro, Anpal Servizi: Cristina Tajani è la nuova presidente - coscons72 : RT @claudi_marco: Verso la nuova Garanzia Giovani. Come favorire l’ingresso al lavoro e diminuire la dispersione scolastica - claudi_marco : Verso la nuova Garanzia Giovani. Come favorire l’ingresso al lavoro e diminuire la dispersione scolastica -

laborability

"In Campania, dal 1°giugno al 31 luglio " dice Diomedi - i collaboratori diServizi sono ...e del diritto ad accedere all'indennità di disoccupazione che spetterebbe loro in virtù del...... formalmente contrattualizzati dall'Agenzia nazionaleservizi, con la missione di mettere in ... Ma i beneficiari del rdc " solo raramente sono pronti per un colloquio di". Infatti, non era ... Centro per l'impiego, a cosa serve La lettera del presiente Matteo Diomedi (nella foto): "Necessaria una decisione del governo per la vertenza più grande 'd'Italia" ...Sono stati assunti per trovare lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza ma il loro operato non è mai stato incisivo ...