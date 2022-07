Lasciano due ministri, Boris Johnson lotta per la sopravvivenza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Boris Johnson è costretto a lottare per la sua sopravvivenza politica, dopo che due dei principali ministri ne hanno attaccato la leadership e hanno lasciato i rispettivi incarichi. Il tutto sullo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022)è costretto are per la suapolitica, dopo che due dei principaline hanno attaccato la leadership e hanno lasciato i rispettivi incarichi. Il tutto sullo ...

