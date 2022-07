Lampedusa | caos-totale | blitz della Ocean Viking | l' isola sta per esplodere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un solo letto ogni cinque migranti: come si fa a gestire una situazione del genere? Oggi toccherà allaattraccare a Pozzallo per sbarcare 306 migranti pescati in mare dall'ong Sos Méditerranée che dopo otto operazioni di soccorso al largoLibia pretendeva un porto sicuro. In Italia, ovviamente. E pure dettando i tempi dell'approdo: "Non vogliamo ulteriori ritardi". Ma se la nave batte bandiera norvegese perché le costeSicilia? I codici internazionali, si sa, per progressisti e ultras dell'immigrazione selvaggia sono carta straccia. Lunedì, sempre nel porto di Pozzallo, erano sbarcati altri 30 profughi, quasi esclusivamente bengalesi. E ancora sette nordafricani sulla costa di Trapani e venti extracomunitari a Pantelleria. Ieri, invece, a Sant' Antioco sono arrivati 16 algerini, tutti in ...