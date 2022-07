L’ambasciatore giapponese in Italia al Museo di Capodimonte: Stregato dalla Flagellazione di Caravaggio (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Ho visto tanti musei in Italia e molte opere di Caravaggio, ma solo oggi davanti alla Flagellazione ho davvero compreso il suo linguaggio e il suo modo di lavorare. Questo dipinto e questo Museo mi hanno Stregato”. Sono le parole che L’ambasciatore giapponese in Italia Hiroshi Oe con la moglie Midori in visita oggi al Museo e Real Bosco di Capodimonte affida al traduttore per ringraziare Patrizia Piscitello e Alessandra Rullo, le due curatrici del Museo che lo hanno accompagnato nelle sale della mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”. La coppia nipponica è apparsa visibilmente emozionata anche davanti alle opere di Battistello Caracciolo esposte nella ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Ho visto tanti musei ine molte opere di, ma solo oggi davanti allaho davvero compreso il suo linguaggio e il suo modo di lavorare. Questo dipinto e questomi hanno”. Sono le parole cheinHiroshi Oe con la moglie Midori in visita oggi ale Real Bosco diaffida al traduttore per ringraziare Patrizia Piscitello e Alessandra Rullo, le due curatrici delche lo hanno accompagnato nelle sale della mostra “Oltre. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”. La coppia nipponica è apparsa visibilmente emozionata anche davanti alle opere di Battistello Caracciolo esposte nella ...

