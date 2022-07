LA VALIGIA DELL’ATTORE: una sorpresa su “Cristo si è fermato a Eboli” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il festival LA VALIGIA DELL’ATTORE, in programma dal 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena (SS) presenta, per la sua XIX edizione, un eccezionale documento, inedito per l’Italia. Di quale documento si tratta? Un breve documentario realizzato durante le riprese di Cristo si è fermato a Eboli (1979), il celebre film diretto da Francesco Rosi e interpretato da Gian Maria Volonté. Una perfetta occasione per celebrare il regista, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, e il protagonista, al quale la manifestazione è dedicata. Il contenuto Il breve documentario Rosi about Eboli, girato in Lucania nel backstage del film dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson, contiene anche un’intervista inedita a Volonté. Björn Blixt “Vivere sul set del film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il festival LA, in programma dal 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena (SS) presenta, per la sua XIX edizione, un eccezionale documento, inedito per l’Italia. Di quale documento si tratta? Un breve documentario realizzato durante le riprese disi è(1979), il celebre film diretto da Francesco Rosi e interpretato da Gian Maria Volonté. Una perfetta occasione per celebrare il regista, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, e il protagonista, al quale la manifestazione è dedicata. Il contenuto Il breve documentario Rosi about, girato in Lucania nel backstage del film dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson, contiene anche un’intervista inedita a Volonté. Björn Blixt “Vivere sul set del film ...

