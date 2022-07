La Talpa | indiscrezioni sugli opinionisti | salta fuori un nome inaspettato

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In questo periodo pare siano in atto le trattative per la scelta deglide La. Mediaset ha deciso, il programma tornerà in onda, come recentemente annunciato, anche se non si sa ancora con certezza quando e dove. Anche se ci sono diverse indecisioni, però, è trapelata una notizia molto interessante che riguarda gli. Nello specifico, pare siatoildi una donna molto discussa. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta. I rumor su La: scelta del conduttore e possibile opinionista La prossima stagione televisiva Mediaset sarà caratterizzata dal ritorno de La, il reality show caratterizzato da sfide, convivenza forzata e traditori. Il programma non andava in onda da diversi anni, ma Piersilvio ...