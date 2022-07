La storia della falsa notizia della morte di Eugenio Scalfari (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per pochi istanti nel corso della giornata di ieri il Corriere della Sera ha dato notizia della morte di Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, oggi 98enne. Con un post sul profilo Instagram ufficiale del giornale si veniva rimandati a un articolo di Antonio Carioti, una sorta di “coccodrillo”, come viene definito in gergo, che ripercorre i passi importanti della vita di una persona illustre deceduta. Il dettaglio da non trascurare è però che Scalfari è ancora vivo, nonostante si vociferi che le sue condizioni di salute siano gravi. Il post è stato prontamente rimosso, e presentava anche alcuni spazi vuoti riempiti da crocette che stavano a indicare la data di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per pochi istanti nel corsogiornata di ieri il CorriereSera ha datodi, fondatore di Repubblica, oggi 98enne. Con un post sul profilo Instagram ufficiale del giornale si veniva rimandati a un articolo di Antonio Carioti, una sorta di “coccodrillo”, come viene definito in gergo, che ripercorre i passi importantivita di una persona illustre deceduta. Il dettaglio da non trascurare è però cheè ancora vivo, nonostante si vociferi che le sue condizioni di salute siano gravi. Il post è stato prontamente rimosso, e presentava anche alcuni spazi vuoti riempiti da crocette che stavano a indicare la data di ...

