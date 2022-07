‘La storia del Club più titolato al mondo – 40 anni Karate Fiamme Gialle’ | presentato il libro a Castel Porziano

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ostia – Insieme e per la seconda volta dopo il grande evento del 2016 de IlGialle Day. Stavolta l’occasione per ritrovarsi l’uno accanto all’altro, come se la presenza di ognuno sul tatami della, non abbia mai subìto cambiamenti nel corso del tempo, è stata la presentazione di unche dal 4 luglio servirà ai posteri per ricordare i grandi delgialloverde. O i marziani, come sono stati chiamati i campioni durante gli interventi in Sala Tito. Al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di, Claudio Culasso, ex direttore tecnico del teame sin dal 1975 (andato in pensione proprio nel 2016) hacon particolare emozione e commozione un cimelio unico, qualcosa di irripetibile ...