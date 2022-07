La Salernitana insiste per Thorsby e chiede Cambiaso e Ranocchia alla Juventus (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli acquisti di Lovato e Botheim saranno seguiti da altri rinforzi in casa granata per potersi cosi giocare una salvezza con meno patemi rispetto allo scorso anno. Adesso la Salernitana insiste per Thorsby, centrocampista della Sampdoria, individuato per sostituire Ederson, e tratta con la Juventus i prestiti del terzino Cambiaso e del difensore Ranocchia. La Salernitana insiste per Thorsby: intesa vicina? La cessione di Ederson all’Atalanta obbliga i granata ad intervenire subito nel reparto nediano. L’obiettivo numero uno per sostituire il brasiliano è quello di Morthen Thorsby della Sampdoria, classe. Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, i blucerchiati si sono dichiarati disponibili alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli acquisti di Lovato e Botheim saranno seguiti da altri rinforzi in casa granata per potersi cosi giocare una salvezza con meno patemi rispetto allo scorso anno. Adesso laper, centrocampista della Sampdoria, individuato per sostituire Ederson, e tratta con lai prestiti del terzinoe del difensore. Laper: intesa vicina? La cessione di Ederson all’Atalanta obbliga i granata ad intervenire subito nel reparto nediano. L’obiettivo numero uno per sostituire il brasiliano è quello di Morthendella Sampdoria, classe. Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, i blucerchiati si sono dichiarati disponibili...

