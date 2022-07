La replica di Fedez contro Selvaggia Lucarelli dopo la foto con l’addetto alla sicurezza del Love Mi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il rapper pubblica la foto con l’addetto alla sicurezza più famoso sui social in questo momento, la giornalista lo critica e in meno di 2 ore arriva la replica di Fedez contro Selvaggia Lucarelli. Per la giornalista è il secondo scontro dopo quello con Salmo, accusato di sessismo dopo un commento in cui storpiava il cognome della Lucarelli in maniera decisamente colorita. Tutti, negli ultimi giorni, abbiamo visto diventare virale quel video in cui un addetto alla sicurezza del Love Mi è stato inquadrato mentre faceva facce perplesse durante l’esibizione di Paky con il brano Blauer. Lo steward certamente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il rapper pubblica laconpiù famoso sui social in questo momento, la giornalista lo critica e in meno di 2 ore arriva ladi. Per la giornalista è il secondo squello con Salmo, accusato di sessismoun commento in cui storpiava il cognome dellain maniera decisamente colorita. Tutti, negli ultimi giorni, abbiamo visto diventare virale quel video in cui un addettodelMi è stato inquadrato mentre faceva facce perplesse durante l’esibizione di Paky con il brano Blauer. Lo steward certamente ...

DonnaGlamour : Fedez sotto accuse dopo essere stato ospite di Lazza: la replica del rapper - blogtivvu : Fedez ospite di Lazza protagonista di una polemica: la replica (su consiglio di Chiara Ferragni) #fedez - ErosMGHope : È una replica molto MOLTO puerile quella di @tommaso_zorzi e mi meraviglia; dovrebbe prendersela con #Pucci e basta… - memole32764107 : @IlContiAndrea @Fedez tirano le cose non in replica. perchè devono fare 3 mesi di repliche? e noi lavoriamo? - infoitcultura : “Ma non era…”. Fedez replica a un hater: “No. Però tu sei un coglione” -