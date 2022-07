La Rai a Fiumicino cerca giovani attori per girare film: come candidarsi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiumicino – La Commissione Cinematografica del Comune di Fiumicino informa che sono ancora aperti i casting per il film-progetto Rai che si girerà presso una scuola di Fiumicino nella prima decade di agosto. Si ricorda a tutte le ragazze e i ragazzi della città che una produzione cinematografica sta cercando giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti a Fiumicino o in zone limitrofe, disposti a lavorare dal 4 al 12 agosto, esclusi sabato e domenica. Gli interessati possono recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, avente sede nel Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, il prossimo lunedì 11 luglio e martedì 12 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Per la partecipazione al casting è ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)– La Commissione Cinematografica del Comune diinforma che sono ancora aperti i casting per il-progetto Rai che si girerà presso una scuola dinella prima decade di agosto. Si ricorda a tutte le ragazze e i ragazzi della città che una produzione cinematografica standodi età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti ao in zone limitrofe, disposti a lavorare dal 4 al 12 agosto, esclusi sabato e domenica. Gli interessati possono recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, avente sede nel Comune di, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, il prossimo lunedì 11 luglio e martedì 12 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Per la partecipazione al casting è ...

