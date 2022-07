La Premier League ‘spazza’ gli altri maggiori campionati europei in termini di spese per trasferimenti (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 06:16:42 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: DDopo che si è concluso il mese di giugno in cui molte squadre non hanno fatto gli acquisti che vorrebbero, per avere un buon equilibrio economico, si prevede che a luglio e agosto potranno farlo, nonostante i problemi economici che hanno lasciato la pandemia. Le squadre del Premier League sembra che non hanno avuto difficoltà a poter spendereperchè è il grande campionato d’Europa che lo ha fatto di più fino alla data. Secondo il web transfermarkt.comil Premier League è la lega ha speso di più per i trasferimentidopo aver effettuato un esborso delle proprie squadre 581,29 milioni. Il secondo e il terzo posto della graduatoria sono occupati dal Serie A (306.68) e ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 06:16:42 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: DDopo che si è concluso il mese di giugno in cui molte squadre non hanno fatto gli acquisti che vorrebbero, per avere un buon equilibrio economico, si prevede che a luglio e agosto potranno farlo, nonostante i problemi economici che hanno lasciato la pandemia. Le squadre delsembra che non hanno avuto difficoltà a poter spendereperchè è il grande campionato d’Europa che lo ha fatto di più fino alla data. Secondo il web transfermarkt.comilè la lega ha speso di più per idopo aver effettuato un esborso delle proprie squadre 581,29 milioni. Il secondo e il terzo posto della graduatoria sono occupati dal Serie A (306.68) e ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - marcosalonso317 : @cosimobilbalo ecco appunto. ti consiglio di giocare questo fantasy premier league ufficiale - Nicholas_Jenkis : @Roberto23186246 Più che altro non penso sia un giocatore da premier league -