La novità di WhatsApp | si potrà nascondere lo stato ”online”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022), la rinomata App di messaggistica, applica una nuova funzione:lo. Una decisione scelta per tutelare, maggiormente, la privacy degli utenti., la funzione dilo: più privacy per gli utenti Credits: teleclubitalia.itLa nota applicazione di proprietà Meta,, consentirà agli utenti diloa tutti. Questo tipo dinon è altro che un’ estensione della già possibile opzione di far conoscere solo ad alcuni contatti le informazione sul proprio ultimo accesso. La nuova funzione, segnalata dal sito WabetaInfo, pare interessi solo a un certo tipo di versione di ...