La lezione di Paolo Grossi: il diritto come pluralismo, che non ha paura della vita concreta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paolo Grossi aveva la straordinaria capacità di farsi ascoltare da tutti: gli studenti, i colleghi, il pubblico delle grandi occasioni rimanevano fissi con lo sguardo su un oratore che sapeva, con linguaggio forbito ma senza paludamenti, dipingere grandi affreschi storici. Non era la storia né delle minutaglie aneddotiche, né dei grandi personaggi: era la storia come sguardo teoretico sulle grandi tendenze di sviluppo di culture e società, che può essere tale solo quando rende conto della polifonia dell’esperienza umana. Grossi, scomparso lunedì all’età di 89 anni (era nato il 29 gennaio del 1933 a Firenze) questa polifonia la aveva assunta a stella polare della propria ricerca: un grande storico del diritto – ma sarebbe riduttivo fermarsi a tale definizione, ché il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022)aveva la straordinaria capacità di farsi ascoltare da tutti: gli studenti, i colleghi, il pubblico delle grandi occasioni rimanevano fissi con lo sguardo su un oratore che sapeva, con linguaggio forbito ma senza paludamenti, dipingere grandi affreschi storici. Non era la storia né delle minutaglie aneddotiche, né dei grandi personaggi: era la storiasguardo teoretico sulle grandi tendenze di sviluppo di culture e società, che può essere tale solo quando rende contopolifonia dell’esperienza umana., scomparso lunedì all’età di 89 anni (era nato il 29 gennaio del 1933 a Firenze) questa polifonia la aveva assunta a stella polarepropria ricerca: un grande storico del– ma sarebbe riduttivo fermarsi a tale definizione, ché il ...

