La Juventus prepara l’assalto a Koulibaly: l’offerta al Napoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Vecchia Signora è scatenata sul mercato: secondo le ultime indiscrezioni starebbe preparando l’assalto a Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. Come recentemente riportato anche da Romeo Agresti sulla sua pagina Twitter, la Juventus sarebbe disposta ad offrire al classe ’91 un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, e 30 milioni invece, al club partenopeo, per il cartellino di Koulibaly. Kalidou Koulibaly Serie A Resta però fondamentale la volontà del giocatore. Sarà solamente il senegalese a decidere il suo futuro; continuare all’ombra del Vesuvio o trasferirsi a Torino. Giulio De Pino Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Vecchia Signora è scatenata sul mercato: secondo le ultime indiscrezioni starebbendoa Kalidou, difensore del. Come recentemente riportato anche da Romeo Agresti sulla sua pagina Twitter, lasarebbe disposta ad offrire al classe ’91 un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, e 30 milioni invece, al club partenopeo, per il cartellino di. KalidouSerie A Resta però fondamentale la volontà del giocatore. Sarà solamente il senegalese a decidere il suo futuro; continuare all’ombra del Vesuvio o trasferirsi a Torino. Giulio De Pino

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio - Gazzetta_it : Chiesa prepara il ritorno: quando rientra, in che ruolo e cosa significa per il mercato - whtylly : RT @Gazzetta_it: Chiesa prepara il ritorno: quando rientra, in che ruolo e cosa significa per il mercato - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Chiesa prepara il ritorno: quando rientra, in che ruolo e cosa significa per il mercato - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Dopo #Pogba e #DiMaria la #Juventus prepara altri 3 grandi colpi: c'e un nome pazzesco! ECCO I NOMI? -